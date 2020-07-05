صحفي تركي: أنقرة تملك قواعدا بليبيا والصومال وستذهب إلى تشاد والسنغال

قال الصحفي التركي جيم كوتشوك في مقابلة تليفزيونية، إن تركيا قد بدأت في إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا، على نفس نهج الولايات المتحدة التي تملك وجودًا عسكريًّا في 160 دولة، معتبرا أنه من الصعب أن تفعل تركيا شيئًا في نفس الدول التي تملك الولايات المتحدة قواعد فيها.

وأضاف أنه "بالفعل تركيا بدأت إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا وستنزل جنوبًا إلى تشاد والسنغال وكينيا ليكون لديها وجود هناك، وتركيا موجودة في ليبيا على ساحل البحر المتوسط، وفي الصومال شرق المحيط الهندي، في منطقة القرن الإفريقي"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وكانت صحيفة "يني شفق" الموالية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ذكرت في وقت سابق أن تركيا تعتزم إنشاء قاعدتين عسكريتين في ليبيا، وتهدف الجهود التركية إلى أن تكون قاعدة الوطية الجوية العسكرية متاحة لبناء تركيا قاعدة جوية فيها، وسيتم اتخاذ خطوات مشابهة في ميناء مدينة مصراتة، لبناء قاعدة بحرية، مع تحصين قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة والأنظمة الجوية.