إجراء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم، إجراء عملية ولادة قصيرية لسيدة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بمستشفى ميت غمر العام.

قال مكي، في بيان، إن المريضة عمرها 26 عاما، وصلت إلى المستشفى قادمة من قرية "سمبو مقام" مركز ميت غمر، حامل في الأسبوع 37 ومشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، حيث جرى إيداعها قسم العزل بالمستشفى.

وأضاف أنه بالتعاون مع إدارة المستشفى، تم إجراء عملية ولادة قيصرية طوارئ للأم نتيجة سوء حالتها لإنقاذ الطفلة.

وأشار إلى أن العملية أجريت بواسطة كل من الدكتور حمادة عبد العزيز رئيس قسم الجراحة والدكتور محمد حامد تخدير، تحت إشراف مباشر من فريق مكافحة العدوى برئاسة الدكتورة أمنية الديب لضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ولفت إلى أنه جرى إيداع الطفلة بقسم الحضانة لعمل اللازم، والاطمئنان على صحتها، بينما توجد الأم في عناية قسم العزل.