"أجب عن سؤالًا تمنيته".. سؤال يثير الجدل بين طلاب آداب حلوان

"اكتب سؤالًا تمنيته وأجب عنه بأسلوبك".. كان هذا هو السؤال الثاني في امتحان الفرقة الرابعة بقسم اللغات الشرقية، شعبة اللغة التركية وآدابها، بجامعة حلوان، والذي أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بين طلاب الجامعة.

وعلقت الدكتورة سهير عبدالسلام، عميد كلية الآداب جامعة حلوان، على السؤال الذي خُصص له 10 درجات، قائلة، إن السؤال الذي وضعه الدكتور شادي الكردي في امتحان قسم اللغات الشرقية بالكلية أمس، يأتي في ضوء المقرر الذي درسه الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، مضيفة أنّه جرى استدعاء "الكردي" لمعرفة أسباب وضع السؤال، حيث علل ذلك بأنّ السؤال يأتي في إطار التيسير على الطلاب.

وأوضحت عميدة كلية الآداب، لـ"الوطن"، أنّ وضع أسئلة الامتحانات مسؤولية الأقسام العلمية وأستاذ المادة، والاطلاع على الامتحانات قبل توزيعها على الطلاب يلتزم السرية، قائلة: "وارد جدًا إنّ أستاذ المادة يطرح على الطلاب في ورقة الامتحان سؤالًا يقول له فيه، "اكتب في موضوع درسته، أو اكتب في موضوع درسته وقم بتحليله، أو اكتب في بحث أجريته في الفصل الدراسي، والسؤال المطروح من المقرر جاء من المقرر للطلاب تيسيرًا عليهم، نظرًا للظروف التي مرت بها البلاد".

وأكدت عميد الكلية، أنّه لم يتم استقبال أي شكوى من الطلاب بشأن الامتحان والأسئلة المطروحة فيه، ولا توجد أي عقوبات أو إدانة ستواجه واضع الامتحان، موضحة أنّه جرى توجيه اللوم له ليكون السؤال أكثر تحديدًا.