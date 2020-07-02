جامعة حلوان: مستعدون لاستقبال الطلاب للامتحانات بإجراءات احترازية

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنّ جامعة حلوان تنظم ندوات افتراضية عن فيروس كورونا وآثاره النفسية والاجتماعية، وتشهد هذه الندوات تفاعلا كبيرا من مصر وخارجها.

وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ الجامعة تستعد للامتحانات الخاصة بالسنوات النهائية لطلاب جامعة حلوان، وأنهت استعدادتها.

وشدد نجم، على الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل لجان الامتحان والحرص على مسافة متر ونصف المتر ومترين، بين كل طالب وزميله، وارتداء الطالب الكمامة داخل اللجنة وتوزيع الكمامات مجانا، مؤكدا أنّ المراقبين داخل اللجان تم أخذ الاجراءات الاحتياطية للحفاظ عليهم، وتعقيم الأوراق الخاصة بالإجابة، وبقاء الأوراق 48 ساعة داخل الكنترول لا تتحرك منها، تحسبا لوجود أي فيروس على الأوراق.

ونوه نجم بوجود علامات إرشادية وترك مسافات مناسبة بين الأقدام كنوع من التنظيم الهادئ، مشددا على وجود أطباء على بوابات الجامعة ولجان الامتحانات، إضافة لوجود مبنى للعزل بالجامعة في حال ظهور أي حالة.

وطمأن رئيس جامعة حلوان الطلاب بأنّهم تحت رعاية الجامعة.