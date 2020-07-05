انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي في القصير

انطلقت، اليوم الأحد، فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية والكشف المبكر عن أورام الثدي بالقصير بمبنى الرعاية بالمستشفى القديم، تحت رعاية محافظة البحر الأحمر.

أشار اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، إلى أن المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام بالجمهورية.

وأضاف: "يتم تقديم خدمات التوعية الصحية للإناث وللسيدات من سن 18 عاما فما فوق وكذلك التوعية عن الفحص الذاتي للثدي، كما يجري الكشف عن الأمراض غير السارية وإجراء تحليل السكر وقياس الضغط وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، وذلك من خلال أطقم طبية مدربة، ويستمر العمل بالمبادرة يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، ويجري الكشف للإناث وللسيدات ببطاقة الرقم القومي فقط".