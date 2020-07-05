غدا.. اجتماع وزاري عربي لبحث مخططات الضم الإسرائيلية

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم، عن اجتماع وزاري عربي، غدا الاثنين؛ لبحث مخطط الضم الإسرائيلي، معربا عن أمله أن يعيد الأشقاء العرب إذا ما أقدمت دولة الاحتلال على تنفيذ هذه الخطوة، النظر في المعاهدات الموقعة معها إضافة للتمسك بمبادرة السلام العربية دون تغيير.

وقال عريقات، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواصل اتصالاته مع قادة العالم، حيث أرسل مؤخرا 7 رسائل شخصية لكل دول العالم، تفيد أنه في حال تم الضم سيكون هناك حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا بشكل فعلي لأنهما تنكرتا لكل الالتزامات، الأمر الذي يعني تحمل حكومة الاحتلال لمسؤولياتها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضاف عريقات، أن الرئيس الفلسطيني، دعا دول العالم في رسائله إلى عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وحل قضايا الوضع النهائي بما يضمن إنهاء الاحتلال على حدود عام 67 والإفراج عن الأسرى وفق جدول زمني محدد.

وكشف عريقات، عن جهود تبذل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة للإعلان عن تشكيل ائتلاف دولي ضد الضم لمحاسبة ومساءلة إسرائيل في حال قيامها بذلك.

وثمّن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المواقف الدولية الرافضة للضم ومنها برلمان لوكسمبورج ووزير خارجية فرنسا، إضافة لـ11 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي الذين قدموا تعديلا على مادة المساعدات العسكرية الأمنية المقدمة من أمريكا لإسرائيل، وطالبوا بخصم أي مبلغ تستخدمه الأخيرة للضم من هذه المساعدات، لافتا إلى أن هذه سابع رسالة يصدرها مجلس الشيوخ ضد الضم والمطالبة بتكريس حل الدولتين.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، ونائب رئيس حركة حماس صالح العاروري، اعتبره عريقات خطوة كبيرة رسالتها متحدون على الأرض لمواجهة الضم وإسقاط الاحتلال و المشروع الأمريكي لتسوية الصراع.

وأكد عريقات، أهمية توحيد الجهد الفلسطيني على الأرض والتعالي عن كل الانتماءات الحزبية لاستعادة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.