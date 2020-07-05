الوطنية للانتخابات تحدد طريقة تقديم القوائم طلبات الترشح لـ"الشيوخ"

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم 34 لسنة 2020 والخاص بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته فى انتخابات مجلس الشيوخ، طريقة التقدم بطلب الترشح والخطوات المتبعة، بالنسبة لنظام القوائم.

ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ فى الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك محددا به الرمز الانتخابى المطلوب تخصيصه للقائمة وفقا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية على النحو التالى:

الدائرة الأولى، قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة، إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

الدائرة الثانية، قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، إلى لجنة تلقى الطلبات بمحكمة الجيزة الابتدائية.

الدائرة الثالثة، قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة الزقازيق الابتدائية.

الدائرة الرابعة، قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.