إزاي تقدم طلب ترشح لمجلس الشيوخ؟.. "الوطنية للانتخابات" تجيب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، طريقة تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها أغسطس المقبل.

وتُقدم طلبات الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية، والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقرها المحكمة الإبتدائية المختصة.

ويُقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك من طالب الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال المدة القانونية لذلك.

ويجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، على أن تثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق المختصة، ويرفق بالطلب عند تقديمه، ويُحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه مع بيان الصفة – مستقلًا أو منتميًا لحزب – وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصص الرموز الانتخابية.

ويسري على ذلك طالبي الترشح المقيمين خارج مصر، ويسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزينة المحكمة الإبتدائية مبلغ 10 آلاف جنيه كقيمة تأمين.