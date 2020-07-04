الوطنية للانتخابات تحدد المستندات المطلوبة للترشح لعضوية "الشيوخ"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها أغسطس المقبل.

وجاءت المستندات كالأتي

بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفه خاصة خبرته العملية والعملية على المعد لذلك.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح إقرار يفيد صفة طالب الترشح " مستقل / حزبي"

إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعه من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب .

إقرار ذمه مالية ولزوجه وأولاده القصر .

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل .

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون .

إيصال إيداع مبلغ 10 ألاف جنيه بخزينة المحكمة الإبتدائية المختصة بصفة تأمين .

شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي .

شهادة رسمية صادرة من محكمة إبتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين .

شهادة رسمية تفيد الإستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أوأعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية .

تقديم مايفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد ، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله ، يقيد في القيمة النقدية للتبرعات العينية وذلك وفقا للشروط والإجراءات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لخلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات .

إقرار بعدم صدور أحكام وقرارات ضده ، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعوة الناخبين للاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ، وفتح باب الترشح اعتبارا من 11 وحتى 18 يوليو الحالي، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء بإستثناء اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

وتجرى عملية الاقتراع خارج مصر يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس المقبل، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وفقا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما تجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة بحد أقصى 19 أغسطس.

وفي حال الإعادة، تجرى الانتخابات خارج مصر يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة النهائية بحد أقصى يوم الأربعاء 16 سبتمبر.