انضمام 4 عضوات لفرع "القومي للمرأة" في بني سويف

أعلن المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، ضم 4 عضوات جدد بالفرع، بناء عن موافقة المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي.

وشمل القرار تعيين كل من: رشا يحيى عبد الحليم، مدير التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم، وأميرة ليثي عبد الحليم محمد، صيدلي حر وزوجة الشهيد أركان حرب عقيد يحيى حسن، وهاجر عبد الرحمن عبد الفتاح، مدرس بقسم المحاسبة شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة ومنسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بني سويف، ونجلاء أحمد جلال، مدير عام المدن الجامعية ببني سويف، ليصبح بذلك عدد العضوات إلى 21 عضوة بفرع المجلس بالمحافظة.

من جانبه هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف العضوات الجدد، باختيارهن، والذي جاء تتويجا لجهودهن السابقة في خدمة الوطن كلا في موقعه، ويمثل أيضا دافعا وتحفيزا لاستمرار الجهود المخلصة، وبذل المزيد من العمل والاجتهاد في النهوض بالمرأة السويفية في مختلف المجالات، والمساهمة الفاعلة في دفع الخطة التنموية للمحافظة.

وأشارت نيرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي ببني سويف، إلى أن فرع المجلس يضم عددا من السيدات المتميزات في مجالات متعددة، ويتم مراعاة التنوع في التخصصات الذي يدعم جهود الفرع في التعامل مع مختلف شؤون وقضايا المرأة السويفية، مشيدة بدعم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لهن، وتحفيزهن دائما لبذل المزيد في خدمة المجتمع السويفي، حيث يساهم ذلك في دفع جهود الفرع.