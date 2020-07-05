خبير اقتصادي: 16 مليار جنيه خسائر 48 شركة قطاع أعمال

قال الدكتور أحمد سمير زكريا الخبير الاقتصادي، إن عدد شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة 48 من بين 120 تمثل إجمالي شركات القطاع، مشيرًا إلى أن قيمة الخسائر وصلت لنحو 16 مليار جنيه.

وأضاف "زكريا"، خلال لقاءه في برنامج "أوراق اقتصادية"، المذاع على فضائية النيل للأخبار، أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال وضع في عام 2018 دراسة تتعلق بوضع تلك الشركات، وإعادة هيكلتها، والاستفادة منها، ومن مواردها الكبيرة، لتحسين إنتاجها والاستفادة من الشركات الناجحة، مع ضمان الالتزام بحقوق العاملين.

وأكد أن حقوق العاملين في شركات قطاع الأعمال العام لم تمس، وتعديلات القانون ضمنت كافة حقوقهم من نسب الأرباح بدون حد أقصى، لأن الشركات أصبحت تحقق الكثير من المكاسب.