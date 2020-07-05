وصول جثمان مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق لمسقط رأسه بالشرقية

وصل، منذ قليل، جثمان الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، رئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس النواب، إلى مسقط رأسه بقرية شبرا صورة التابعة لمركز ديرب نجم لتشيعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وشهد محيط فيلا الوزير الأسبق الراحل إجراءات أمنية مشددة، استعدادا لأداء صلاة الجنازة بعد صلاة عصر اليوم.

وكان عمرو السعيد نجل الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بالبرلمان، أعلن وفاة والده إثر إصابته بوعكة صحية.

وقال السعيد خلال منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد صدق الله العظيم.. توفي إلى رحمة الله الوالد الغالي توفي القيمة والقامة.. توفي الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".