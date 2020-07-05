مصرع شخصين وإصابة 7 في حادث مروري بـ"صحراوي بني سويف"

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، اليوم، في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي، قرب مصنع الحديد بمسافة 5 كيلو، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

تلقى مرفق إسعاف بني سويف إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، والذي دفع بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى.

وتبين أن المصابين هم : محمود محمد عبدالعال، 48 عاما، مقيم سوهاج، سائق، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، و محمود محمد أحمد، 22 عاما، مقيم سوهاج، عامل، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود محمد محمود، 37 عاما، مقيم بالجيزة، حلاق، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وأحمد فواد محمد، 45 عاما، عامل، مصاب جروح وكدمات متفرقة، ومحمد جمال السيد، 19 عاما، مقيم بسوهاج، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وممدوح جابر أحمد، 35 عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وعادل جابر أحمد، 47 عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة.

وتبين أن المتوفين هم: محمد عبد الفضيل، 33 عاما، توفي أثناء النقل، ومصطفى كامل، 32 عاما، توفي أثناء النقل، وجار إيداعهما مشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.