البرلمان يوافق على فتح اعتماد إضافي 80 مليار جنيه لموازنة 2019-2020

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسي، علي مجموع مواد مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه في الباب الثامن.

واكد الدكتور حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم بحضور وزير المالية أن الهدف من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنه المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنيه يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارتي البترول والكهرباء لصالح البترول ب 102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكاتالتاريخية بين الوزارات وابرزها الاشتباكات بين وزارات المالية والبترول والكهرباء .

وقال عيسى إن أحد الأسباب الهامة لفتح الاعتماد الإضافي سداد 5 .160 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسط مسدد من الحكومة وفقا لا حكام قانون التأمينات.

وأوضحت المذكرة التوضيحية للقانون ، أن الهدف من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنه المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنيه يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارتى البترول والكهرباء لصالح البترول ب 102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات.

كما ورد بالمذكرة ان من اهم الاسباب لفتح الاعتماد الإضافي سداد 5 .160 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسط مسدد من الحكومة وفقا لاحكام قانون التأمينات.

وتضمن مشروع القانون، في مادته الأولي، النص علي فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، بمبلغ 80 مليار جنيه.