انعقاد أول اجتماعات اللجنة الإدارية والمالية للشيوخ

عُقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ المشكلة بنص المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، أولى اجتماعاتها اليوم برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، وعضوية الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية.

وشهد الاجتماع، صياغة القواعد المنظمة لعمل اللجنة، وتشكيل أمانة فنية لها، ولجان فرعية معنية بوضع الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ، وتحديد الوظائف المطلوبة به، وترتيبها وتوصيفها، وتسكين العاملين على وظائف هذا الهيكل، وحصر كل أصول مجلس الشورى الملغي، بما في ذلك مكونات مبناه بمدينة القاهرة وتجهيزاته، والسابق نقلها إلى مجلس النواب، وبيان حالتها الواقعية والقانونية، واقتراح الإجراءات اللازمة لنقلها إلى مجلس الشيوخ، ودراسة الاعتمادات المالية المتاحة للمجلس، ومدى كفايتها، والتوصية بالإجراءات اللازمة لنقلها إليه.

وتمّ الاتفاق على أن يتولى أمين عام مجلس النواب الإعلان عن تلقي طلبات نقل العاملين بمجلس النواب إلى مجلس الشيوخ على النموذج المعدّ لذلك، خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020 وحتى الأحد الموافق 12 يوليو 2020.

يُشار إلى أن اللجنة المشار إليها قد ناط بها القانون جميع الاختصاصات المالية والإدارية لرئيس مجلس الشيوخ ومكتبه، وذلك لحين انتخاب المجلس، وستتوالى اجتماعات اللجنة لحين انتهائها من المهام الموكلة إليها.