"معيط": إنهاء 140 ألف منازعة من أصل 170 ألف تسوية بـ160 مليار جنيه

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يتضمن محورين أحدهما لانهاء المنازعات وجزء آخر يتعلق بالتجاوز.

وأشار وزير المالية، إلى إمكانية تقسيط المبالغ المالية وفق التسويات التي تتم وتصل إلى تقسيط بحد أدنى 24 شهرا ويمكن أن تصل إلى تقسيط 4 سنوات مقابل التنازل عن الغرامات والتأخير.

وزير المالية: عقب أدائي اليمين الدستوري تم تكليف من القيادة السياسية بمراجعة 90 ألف ملف ضريبي

وأوضح وزير المالية، أنه " قبل عام 2018 تم إنهاء منازعات بقيمة 35 مليارا، مبينا أنه عقب أدائه اليمين الدستوري تم تكليفه من القيادة السياسية بمراجعة 90 ألف ملف ضريبي، وهو ما عملت وزارة المالية عليه بالفعل.

وقال معيط: "تم إنهاء 140 ألف منازعة من أصل 170 ألف تسوية بمبلغ 160 مليار جنيه كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية صعوبة تحقيق بعض المتحصلات الضريبية، نظرا للوضع الاقتصادي الذي تعاني منه مؤسساتها ومن بينها هيئة السكك الحديدية وشركات قطاع الآعمال العام والمؤسسات الصحفية".

وأضاف معيط، أن هناك صعوبة في تحصيل 35 مليار جنيه كمتأخرات بشأن بعض المؤسسات ومن بينها ما سبق ذكره.