وزير الداخلية الألماني يطالب بإجراء اختبار كورونا على كل مواطني بلاده

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، عن تأييده لإجراء اختبارات مجانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لجميع المواطنين في ألمانيا، مثلما هو مخطط في ولاية بافاريا بالفعل، وذلك على عكس ما يرى زميله وزير الصحة ينس شبان.

وقال "زيهوفر"، في تصريح لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر، اليوم: "يتعين علينا اتخاذ إجراء متسق في مكافحة عدوى قد تهدد الحياة حتى الآن.. ليس لدينا أي وضوح بشأن الحدوث الفعلي للعدوى في البلاد".

وكانت ولاية بافاريا أعلنت إجراء اختبارات مجانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكل مواطنيها، وهي أول ولاية ألمانية تقوم بذلك والوحيدة حتى الآن.

وبالنسبة لأحدث البيانات حول حالات كورونا في ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا بواقع 239 حالة إلى 196335، وعدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع بواقع حالتين إلى 9012.