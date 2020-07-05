مقترح برلماني لإقرار مادة التربية العسكرية على طلاب التعليم الأساسي

تقدم النائب ابراهيم نظير باقتراح برغبه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالی، بشأن إقرار مادة التربية العسكرية على الطلاب بمرحلة التعليم الأساسي حتی التعليم الجامعي، أو إضافتها لمادة التربية الوطنية، من أجل تنمية الحس الوطني في نفوس شباب المستقبل، وترسيخ العقيدة الوطنية لدى الطلاب، فضلًا عن تأهيلهم بدنيًا ونفسيًا لزيادة استعدادهم للإنخراط في الخدمة العسكرية طبقًا للمراحل التجنيدية المختلفة.

وقال النائب، إن إضافة مادة التربية العسكرية سيزيد من وعي الأجيال بمعرفة أسباب الحروب وعلاقتها بالثروات الطبيعية، فضلًا عن الإلمام بإنجازات الجيش والشرطة وتاريخ بطولاتهم وشهدائهم، ما يساعدهم على التحول سريعًا من مدنيين إلى عسكريين عند الالتحاق بأي مؤسسة عسكرية.