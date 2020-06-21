تباين مؤشرات البورصة عند إغلاق أولى جلسات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم، بداية تعاملات الأسبوع وسط نشاط قوي لقطاعات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قابلها عمليات جني أرباح على أسهم الشركات الكبرى والقيادية، مع اتجاه المحافظ والمؤسسات الاستثمارية لتسوية مراكزها المالية مع قرب نهاية الشهر.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 579.4 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلاسوق بلغت 1.27 مليار جنيه، تضمنت أكثر من نصف مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ تعاملات اليوم على تراجع هامشي بلغت نسبته 0.3 في المائة مسجلا 91. 10823 نقطة، في حين ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ ما نسبته 1.2 في المائة ليغلق عند مستوى 34. 1341 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا الذي ربح 0.71 في المائة من قيمته مسجلا 14. 2104 نقطة.

"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه

وطرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليار جنيه، وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الالكتروني اليوم، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 917 . 12%، فيما بلغ أعلى عائد 05. 13%، وسجل أقل عائد 252. 12%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 7.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 965. 12%، في حين سجل أعلى عائد 13%، وأقل عائد 4. 12%.ع ص