لليوم الثاني.. محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات بقليوب

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، عددا من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بحوض الزهار وحوض الستين وحوض الأربعين بالوحدة المحلية بميت حلفا مركز ومدينة قليوب.

وجرى إزالة 18 حالة تعد على مساحة 1925م 2، عبارة عن 9 حالات سويسي و9 حالات مسلحات خرسانية.

جاء ذلك بحضور مجدي نجاح رئيس مركز ومدينة قليوب، وقيادات الأجهزة الأمنية اللواء أحمد السيد مساعد مدير الأمن للوحدات والعميد ياسر منصور رئيس قسم المسطحات بالقناطر الخيرية والعميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب.

وشهد المحافظ أعمال الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية والأجهزة المعنية بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.