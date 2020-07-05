722 طالبا وطالبة يتقدمون للتعليم المزدوج بأسوان

قالت دينا محب، مديرة الوحدة الإقليمية للتعليم والتدريب المزدوج بجمعية المستثمرين بأسوان، أن عدد المتقدمين للتعليم المزدوج للعام الدراسي القادم 2020/2021 حتى اليوم الاحد 722 طالبا وطالبة حيث تقدم اليوم 292 مقسمين كالتالي، "46 إدارة أسوان، 35 إدارة دراو، 15 إدارة نصر النوبة، 192 إدارة إدفو".

وتابعت محب، هناك متابعة مستمرة من الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، وعبدالكريم لطفي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، ويستمر قبول الطلبات حتي تاريخ 30 يوليو الجاري، مؤكدة أن الوحدة تعمل جاهدة علي التواصل مع المستثمرين في القطاعات الاستثمارية والخدمية المختلفة لتوفير فرص تدريبية حقيقية يستفيد منها الطلاب وأصحاب القطاعات الاستثمارية المختلفة.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتقديم كل التسهيلات، بعد فتح باب القبول بمدارس التعليم المزدوج، من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية، بحد أدني 205، وحتي 255 كحد أعلي، وذلك بمقر الوحدة الإقليمية بجمعية المستثمرين بأسوان.

وشدد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأمينية من مديرية أمن أسوان، أثناء عملية التقديمات، وخلال فترات التدريب من أجل ضمان سلامة وصحة كل الطلاب والعاملين بهذه المنظومة، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ أسوان، بدور مديرية التربية والتعليم وجمعية المستثمرين والتعاون المتواصل مع وكالة التعاون الإنمائي الألماني GIZ، من أجل دعم جهود الدولة، للتوسع في مجال التعليم الفني، وفتح أفاق جديدة أمام أبنائنا الطلاب، لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة، للحد من مشكلة البطالة.