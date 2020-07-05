أستاذ بـ القومي للبحوث يحذر من الإسراف في تناول الموالح

قال الدكتور خالد يونس أستاذ الباطنة والمناعة بالمركز القومي للبحوث، إنه يجب الحفاظ على الصحة لتقوية المناعة، مشددًا على أنه غير مسموح بالإهمال في الوقت الحالي، ومن ثم يجب اللجوء إلى الطبيب المختص بعلاج مريض السكر على سبيل المثال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة دي إم سي: "لو كان هناك مريض بالأنيميا أو مصاب بمرض الضغط يجب أن يتابع طبيبه أيضًا، وبالنسبة للحالات العامة فإنه يجب الالتزام بالأكل الصحي ويجب الابتعاد عن التدخين، ويجب أن نتعلم كيفية السيطرة على أنفسنا".

وتابع: "يجب تجنب الأغذية المصنعة والمعلبات والمشروبات الغازية وأن نلجأ إلى الأغذية الطبيعية، كما يجب تجنب الحصول على أدوية الفيتامينات وبروتوكولات العلاج المنتشرة، حيث تمتص خلايا الجسم ما يسد حاجته ثم تتخلص من باقي الفيتامينات على هيئة فضلات".

وأشار إلى أن فيتامين سي موجود في الموالح مثل الليمون، محذرًا من تناول الموالح بكثرة لأنها قد تتسبب في الإصابة بالحموضة، مشبهًا إياها بمياه النار التي تحرق الجسم حيث قد يكوي الأحبال الصوتية.