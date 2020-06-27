أستاذ مناعة: العلاج بالكورتيزون لفيروس كورونا يحبط المناعة

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة، إن مصر مازالت في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهي مرض تنفسي وللوقاية منه يجب إتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة المصرية من خلال تجنب منع التكدسات والأماكن المغلقة وارتداء الكمامة والحرص على النظافة الشخصية، وتلك هي الوسائل الوحيدة حتى الآن للوقاية من كورونا.

وأضاف هاشم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه من الضروري أن يكون هناك ضوابط لارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة، وفي حالة الاضطرار لدخول مستشفى أو استقلال وسائل النقل العامة، مشيرا إلى أنه إذا دخل جسم الإنسان عددا من الميكروبات لا تكفي لحدوث أعراض فإن المناعة الطبيعية تتخلص منها، وفي هذه الحالة لن يكتسب الشخص مناعة مكتسبة.

وتابع، أن درجة الأعراض تختلف على حسب الشخص ومناعته وإذا كانت مناعته جيدة سيستطيع التغلب على المرض، وفي حالة ضعف المناعة سيتمكن الفيروس من الجسم، مؤكدا أن الأكل الصحي والرياضة والنوم بشكل جيد أكثر عوامل تقوية المناعة.

وأكد، أن العلاج بالكورتيزون بستعمله معظم من يعانون من أمراض المناعة، ولكن في حالة الإصابة بفيروس كورونا فإن الكورتيزون يحبط المناعة الخلوية الموجودة في جسم الإنسان الذي يحاول التخلص من الفيروس، وفي حالة استعماله ستزيد الحالة لأنه ليس علاجا لكورونا.

واستكمل، أن جسم الإنسان دائما يكون بحاجة إلى نوعين من المناعة في جسمه وهي الأجسام المضادة التي تمنع الفيروس من الوصول لخلايا جسم الإنسان، والمناعة الخلوية التي تؤدي إلى موت الفيروس إذا وصل للجسم.