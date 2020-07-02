رئيس قسم الحساسية بجامعة عين شمس يحذر من المناعة الزائدة: تسبب أمراضا

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الحساسية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إنَّ "يوميًا نشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا".

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، أنَّه يجب على العالم التحرك من أجل منع زيادة الإصابات والوفيات.

واعتبر أنَّ "تسجيل حالات وفيات بمعدلات ثابتة أمر جيد ومعناه أن قدرة المنظومة الطبية على استقبال الحالات وعلاجها مازالت بقدراتها"، مشيرًا إلى أنَّ المستشفيات مازالت تستقبل الحالات وتتعامل معها.

وأشار رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إلى أنَّ الزيادة التي متوقع حدوثها من الإجراءات التي تمّ اتخاذها مؤخرًا ستظهر بداية من يوم السبت المقبل.

وطالب "عقبة"، بتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة بخصوص المناعة، مشيرًا إلى أنَّه يجب أن تكون المناعة متوازنة حتى تستطيع مقاومة الأمراض، موضحًا "لكن كمان مش عاوزين مناعة زيادة لأن المناعة الزيادة لو استمرت في اتجاه خاطئ ممكن تسبب أمراض".

واستكمل "عقبة": "الحالات اللي بتدخل المستشفيات وبتتحط على أجهزة التنفس الصناعي هما دول الحالات اللي عندهم فرط ردّ فعل مناعي"، لافتًا إلى أنَّ "معنى هذا هو أن الجهاز المناعي لديهم أفرز كيماويات في اتجاه خاطئ".

كما حذر من تناول المكملات الغذائية دون حاجة، مبينًا أنَّ تناول المكملات الغذائية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أمر خاطئ، مشددًا على أنَّ الوقاية تكون بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية.