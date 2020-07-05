صور.. حملة لتنظيف الشوارع ورصف الطرق في كفر الشيخ  

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإطلاق حملات نظافة موسعة بقرى مركز كفر الشيخ.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة الموسعة للنظافة بقرية محلة موسى، موجها بالاهتمام برفع منظومة النظافة بمحيط جميع الهيئات الخدمية، ودور العبادة، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، مع التركيز على الشوارع الفرعية بالقرية، وكذلك القرى التوابع للقرية الرئيسية.

كما تابع أعمال الرصف التي تتم بشارع عبد الهادي راضي، وشارع المصنع بشرق كفر الشيخ، موجها بانهاء أعمال الرصف بشرق وغرب المدينة، والتواجد والمتابعة المستمرة من قبل مهندس الرصف بالوحدة المحلية، ومديرية الطرق، ووحدة الرصف، وتنفيذ تكليفات محافظ كفر الشيخ فيما يخص استلام أعمال الرصف القائمة بعاصمة المحافظة.