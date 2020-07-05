فيديو.. جيران رجاء الجداوي: كانت متواضعة وبتعمل خير كتير

عبر جيران الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بمنطقة الدقي بالجيزة، عن حزنهم بعد وفاتها صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

وروى أحد السكان ذكرياته مع الفنانة الراحلة: "كانت خالتها الفنانة تحية كاريوكا بتيجي عندها، وتفطر عندها في رمضان، هي من الناس المحترمة جدا وخيرة جدا، ومع جيرانها كويسة ومحترمة، وأعمالها الفنية محترمة، وكانت بتتعامل معانا من زمان أوي، وكانت بتيجي تقعد معايا في المحل كتير هي والفنانة تحية".

وأضاف آخر: "عايشة هنا من زمان، يجي من 50 سنة، الله يرحمها كانت شخصية كويسة، وبتعمل خير كتير هي وبنتها".

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح اليوم، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.