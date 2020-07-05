يوميات كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي إصابات السعودية إلى 209509

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 11.475.017 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 535.108حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 6.491.870 حالة. ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح الإجمالي 209509 حالة.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 58 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1916 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 1980 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 145236 حالة.

وكشفت الصحة السعودية، أن عدد الحالات النشطة بلغ 62357 والحالات الحرجة 2283 حالة .

الكويت تقترب من تسجيل 50 ألف إصابة بالوباء

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 638 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 49941 حالة وسجلت 3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة 368 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، أعلن شفاء 520 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 40 ألفًا و463 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن حالات الإصابة الـ 638 السابقة تضمنت 463 حالة لمواطنين كويتيين، و175 حالة لغير الكويتيين، موضحا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 157 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالوباء وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9110 حالات.

وأشار السند، إلى أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية، 46 شخصاً، موضحا أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3043 مسحة، مشيراً إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 405984 فحصاً.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في سلطنة عمان إلى 46178 حالة

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1072 إصابة جديدة بكورونا المستجد منها 799 لعمانيين، و273 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 46178 حالة و213 وفاة وتماثل 27917 للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3515 والحالات المنومة، 65، وإجمالي المنومين 458 وفي العناية المركزة 121 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأشارت وزارة الصحة، إلى تسجيل 10 حالات وفاة لمصابين بكورونا المستجد ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض في السلطنة 213 وفاة

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في قطر إلى 99799

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الأحد، تسجيل 5 حالات وفاة بكورونا المستجد، ليصل عدد الوفيات إلى 128 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إنه تم تسجيل 616 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 99799.

وكشفت الصحة القطرية، عن تسجيل 1897 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 92284 حالة

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في الإمارات إلى 323 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها أكثر من 47000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمة "وام".

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى الكشف عن 683 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 51540 حالة.

وقالت الوزارة الإماراتية، إنه تم تسجيل وفاة مصابين اثنين نتيجة تداعيات الإصابة بكورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 323 حالة .

وأضافت الصحة الإماراتية، أنه تم تسجيل شفاء 440 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من كورونا المستجد 40297 .