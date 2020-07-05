مجلس وزراء الشباب والرياضة يدعو لإبراز جهود تمكين الشباب في ظل كورونا

أكد مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أهمية إبراز الجهود العربية المبذولة في مجال تمكين الشباب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، داعيا إلى تعزيز التواصل بين الدول العربية الأعضاء وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر في هذا الشأن.

جاء ذلك في قرارات المجلس في ختام اعمال دورته الـ43 التي عقدت اليوم بتقنية الفيديو كونفرنس برئاسة موريتانيا خلفا للمغرب.وأكد المجلس تضامنه مع الشباب الفلسطيني في كفاحه ضد ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، ودعم نضاله ضد الاستيلاء على الأراضي بالقوة والاستيطان والجدار وتهويد القدس.

وشدد الوزراء على ضرورة العمل على تنفيذ الأنشطة المدرجة على أجندة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب افتراضياً إلى أن يجد جديد.وأشار إلى أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين وزرات الشباب والرياضة العرب في الدول العربية بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب من أجل ضمان نجاح الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية.

وكلف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالتعاون مع خبراء الشباب والرياضة بإعداد دراسة تعنى باحتياجات ومتطلبات الشباب ما بعد جائحة كورونا ،ودعا لتنظيم العديد من الفعاليات حول إدارة الأزمات لتوعية الشباب للتعامل مع أي حدث طارئ في المستقبل وذلك بالتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة العرب.

وأعلن عن إطلاق جائزة التميز للشباب العربي وتشكيل لجنة عليا للاشراف على الجائزة برئاسة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب وعضوية الدول الراغبة ، داعيا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى إعداد لمعايير الجائزة .وأكد ضرورة الابقاء على اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي ولجانه الفنية المعاونة في حالة انعقاد دائم في المواعيد التي ستحدد لذلك وتكليف الأمانة الفنية بتنفيذ ما تتضمنه من قرارات وتوصيات.

ووجه المجلس الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم الصندوق بـ50 ألف دولار، بالإضافة إلى مساهمة مصر العربية في الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية وقدرها 85 ألف دولار.

كما وجه الشكر للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية على تنازلها عن الدعم المقدم من الصندوق العربي للانشطة الشبابية والرياضية التي ستنظم بالمملكة العربية السعودية عام 2021.

ووجه المجلس الشكر لشما بنت سهيل المزرعي – وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لاجتماع الدورة 44 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والاجتماعات المصاحبة بدولة الإمارات العربية المتحدة.وناقش المجلس في اجتماعه عددا من الموضوعات الهامة منها تقرير وتوصيات مجلس ادارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضة،وتقرير وتوصيات الدورة (65) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب .

كما ناقش توصيات اللجنة الفنية الرياضية المعاونة للمجلس.وبحث الوزراء ما تضمنه البيان الصادر بالتمرير عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بشأن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19.