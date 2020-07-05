إلهام شاهين: رجاء الجداوي كانت صديقة لكل الأجيال

نعت الفنانة إلهام شاهين وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد أن وفاتها المنية، صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، قائلة إن الفنانة رجاء الجداوي كانت صديقة وشقيقة للكبير والصغير، "رجاء بالنسبة لنا موسط حالة خاصة جدا، مش أي زميلة، هي الوحيدة اللي صديقة لكل الأجيال، وجواها شابة، بتبقى في وقت صديقة وفي وقت بحس إني بنتها وفي وقت بحس أنها بنتي، هي حالة جميلة لا تتكرر".

وأضافت "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الجميع التزام خلال دفن الجثمان بالإجراءات الوقائية وأفراد الطب الوقائي كانوا يتعاملون مع الجثمان حتى دفنه بالمقابر، لافتة إلى أن الجثمان ملفوف بكيس أسود كبير، والجميع كان محترم الإجراءات.

وأوضحت أنها كانت تتواصل مع الفنانة رجاء الجداوي خلال تواجدها في المستشفى، "كنت بكلمها كل يوم بالليل، بالليل متأخر المستشفى بتسمح لها أن تليفونها يكون معاها، عشان تتواصل مع أفراد عائلتها والمقربين منها، كنت بتصل بيها الساعة 12 بالليل تقولي عملت إيه، وكانت دايما بتأكد علينا وتقول خدوا بالكم من كورونا مش عاوزة حد يحصله زي اللي حصلي".