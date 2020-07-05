الري: مصر ترغب في التوصل لحلول تضمن حقوقها المائية

كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل اجتماعات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا حتى الآن، قائلا إنه كان من المنتظر الوصول لاتفاق خلال أول يومين من المفاوضات، ولكن جرى الاتفاق أن يتم استكمال المفاوضات اليوم ولكن بشكل ثنائي، أي كل دولة مع المراقبين، وعرضت مصر النقاط القانونية والفنية المتحفظ عليها، وسيتم استكمال المفاوضات غدا بحضور كل الأطراف.

وأضاف "السباعي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الوفد المصري وضح للمراقبين أن نهر النيل ليس أداة فقط للتنمية ولكن قضية وجودية وقضية حياة، كما تم عرض ما يترتب على أي عجز مائي من فجوات غذائية أو تنموية داخل مصر، مؤكدا أن مصر ترغب في التوصل إلى حلول تضمن حقوقها المائية.

وأشار إلى أن الوفد استعرض أيضا، موارد نهر النيل لدى دول حوض النيل خاصة أن كل دولة بها مصادر مائية مختلفة ومستوعبة بينما مصر تعيش على مساحة 5% بسبب عدم وجود مياه للتوسع بشكل أفقي، كما أن مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة 97% من مواردها المائية.