الري: آلية فض المنازعات أبرز خلافات مفاوضات سد النهضة

أكد الدكتور محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، أن استئناف مفاوضات سد النهضة تمت على أساس أن مصر حريصة على أي فرصة لتقريب وجهات النظر وتحقيق المصلحة المشتركة لكافة الشعوب الثلاثة.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة: "هذا الأمر تم خلال الفترة الأخيرة، والاجتماع كان برعاية رئيس جنوب أفريقيا، وكانت هناك مخرجات، من أهمها عقد المفاوضات مرة أخرى والعمل بوجود رقباء جدد وليس 3 فقط، حيث سيكون موجودًا أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي من الكونغو ومالي، ووفد قانوني من الاتحاد الأفريقي، وممثلي الاتحاد الأفريقي".

وتابع أن اجتماع اليوم ممتد حتى هذه اللحظة، يتم مناقشة نقاط فنية وقانونية، والأكثرية هي نقاط قانونية، ولكن هناك نقاط فنية وتخوفات بخصوص مصر والسودان لم يتم التوصل بخصوصها، ونحاول تقريب وجهات النظر لحل الأزمة.

وواصل: "حتى هذه اللحظة الخلافات الجوهرية مازالت قائمة، و95% من مشاكلنا الفنية متعلقة بإدارة السد خلال فترة الجفاف مثل الملء والتشغيل، وإذا تم حسمها فإن 95% من التخوفات الفنية للجانب المصري سيكون تم حسمها، وحتى هذه اللحظة لم يتم هذا الأمر".

وأردف: "الخلافات حول 3 نقاط، النقطة الأولى تهم الجانب المصري من خلال تشغيل وملء السد في فترات الجفاف والجفاف المتعلقة، والنقطة الثانية متعلقة بالمخاوف السودانية المتعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية لبناء سد النهضة، حيث لم تستكمل هذه الدراسات، واللجنة الدولية التي كانت مشكلة أكدت هذا الأمر، والنقطة الثالثة متعلقة بالجانب القانوني المتعلق بآلية فض المنازعات والصيغة الإلزامية لتنفيذ تلك الاتفاقيات".