كيا تتبرع بنصف مليون درع وجه لمواجهة كورونا

واصلت كيا موتورز التبرع بمعدات الحماية الشخصية للمستشفيات والمنشآت الطبية على الصعيد الوطني في أمريكا.

وسلمت Kia هذا الأسبوع دروعا وجهية إلى مستشفى جامعة هوارد في واشنطن العاصمة، وتعتبر عمليات التسليم جزءًا من مبادرة كيا لتسريع المبادرات الجيدة، والتي تتضمن تبرعات مستمرة لدرع الوجه للمرافق الطبية ليس فقط في منطقة واشنطن العاصمة، ولكن أيضا إلى مرافق في جميع أنحاء جورجيا وإلينوي وميشيغان ونيوجيرسي ونيويورك وجنوب كاليفورنيا.

يتم تجميع دروع الوجه في Kia Motors Manufacturing Georgia في ويست بوينت وستتبرع العلامة التجارية بأكثر من 500000 درع وجه على مستوى الدولة للمساعدة في مكافحة COVID-19.