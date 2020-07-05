سفير أمريكا بالقاهرة: ندعم مصر ضد الإرهاب.. واستقرارها من مصلحة واشنطن

قال السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تربطها بالقاهرة علاقات استراتيجية قديمة ترجع لعقود طويلة في كل المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد ازدهارا ونمواً في العلاقات المصرية الأمريكية، وهذا يرجع لتوافق المصالح الوطنية المشتركة بين البلدين بالإضافة للتعاون الممتد في عدة مجالات، العسكرية والأمنية والاقتصادية والتجارية، ليس ذلك فقط بل الشق السياسي والقضايا الإقليمية.

وأضاف "كوهين"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن كل هذه الأسباب تمثل دائما امتدادا لعلاقات تاريخية مهمة فضلاً عن تواصل الشعبين والتبادل الثقافي، موضحًا أن طموحه في الفترة الحالية خلال عمله كسفير أمريكي بالقاهرة هو تعميق وتنمية الشراكة بين البلدين، "أعمل على جعل مصر قوية، آمنه ومزدهرة لأن ذلك في مصلحة أمريكا".

وأشار السفير الأمريكي بالقاهرة، إلى أن واشنطن تسعى لرفع قدرات مصر في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود من خلال التعاون العسكري بين البلدين، وتطوير قدراتها الدفاعية، وفي المجال الاقتصادي فالولايات المتحدة تحاول أن تزيد من قيمة الاستثمار التجاري ونستمر في تقديم المساعدات التنموية في محاولة تحقيق الازدهار الاقتصادي لمصر بالمستقبل وأيضاً لخلق فوائد للشركات الأمريكية فهذا مفيد للاقتصاد الأمريكي والمصري أيضاً ويخلق وظائف في كلا البلدين.