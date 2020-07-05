جراحات عاجلة لإنقاذ حياة 3 مصابين بكورونا في مستشفيات العزل

فى يوم واحد، تمكنت الفرق الطبية فى مستشفيات «بنها التعليمى» و«قنا العام» و«ناصر العام»، المخصصة للعزل، من إنقاذ 3 مصابين بكورونا من الموت، اليوم، بعد تعرض اثنين منهم لالتهابات حادة فى الزائدة الدودية والغشاء البروتونى للبطن، وإصابة الثالث بصدمة تسمّمية حادة، وارتفاع فى أنزيمات الكبد، ما استلزم إجراء جراحات عاجلة لهم.

التهاب الزائدة الدودية لمصاب بـ"بنها التعليمى"

وقالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى للعزل، إن العملية الجراحية أجريت لشاب مصاب بكورونا عمره 20 سنة، ووصل إلى المستشفى فى حالة حرجة، لمعاناته من التهابات حادة فى الزائدة الدودية والغشاء البروتونى للبطن، فيما أوضح الدكتور باسم سعد، استشارى العزل، أن «حالة المريض كانت حرجة بعد رفض عدد من المستشفيات استقباله».

وفى قنا، تمكن فريق طبى فى المستشفى العام من إنقاذ مصاب بكورونا من الموت، بعد تعرضه لانفجار فى الزائدة الدودية، وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن «المريض فى العقد الرابع من العمر، وتبين إصابته بكورونا بعد تحويله من أحد المستشفيات، وتطلبت الحالة تدخلاً جراحياً عاجلاً، ويتماثل المريض للشفاء حالياً، مع إخضاعه للمتابعة».

صدمة تسمّمية لطفل بـ"ناصر العام"

وأجرى فريق طبى فى مستشفى ناصر العام، شمال بنى سويف، عملية استكشاف ناجحة لطفل عمره 9 سنوات، مصاب بفيروس كورونا، مع إصابته بصدمة تسممية حادة، وارتفاع فى أنزيمات الكبد، ما استلزم وضعه فى الرعاية المركزة، فيما وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، الشكر إلى الطاقم الطبى والإدارى لإنقاذ الطفل.

وكشف الدكتور عبدالبارى العجيزى، مدير الطب العلاجى، المتحدث باسم مديرية الصحة فى المنوفية، عن تسجيل انخفاض طفيف فى إصابات كورونا بالمحافظة خلال الأيام الماضية، متوقعاً مواصلة الهبوط مع بداية أغسطس المقبل، فيما شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وقال «العجيزى» إن عدد الحالات المصابة بكورونا فى المحافظة، ممن تم تشخيص حالاتهم بالأشعة والفحص الإكلينيكى فى مستشفيات العزل، يبلغ 11 ألفاً، بينهم 2400 إصابة تم تشخيصهم عن طريق المسحة وتحليل «بى سى آر»، مضيفاً فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن «المديرية تتابع بشكل يومى جميع الإصابات الخاضعة للعزل المنزلى عن طريق الوحدات الصحية والرائدات الريفيات، سواء تليفونياً أو بالزيارات المنزلية».

وأصيب بطل مصر السابق فى المصارعة، الكابتن محمد نبوى الأشرم، الأستاذ فى كلية التربية الرياضية فى المنوفية، بكورونا، ونُقل إلى معهد الكبد القومى المخصص لعزل أعضاء هيئة التدريس، مع حجزه فى العناية المركزة نظراً لتدهور حالته، بينما قال أحمد الأشرم، ابن المصاب، إن والده أصيب منذ أيام، لكن بدأت حالته تتحسن مع ارتفاع نسبة الأكسجين فى الدم.

"صحة المنوفية" ترصد تراجع معدلات الإصابة منذ أيام.. وتعافى 35 حالة خلال 24 ساعة

وقالت مصادر فى مديرية الصحة بالمنوفية إن مستشفيات العزل فى المحافظة سجلت 35 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، بالإضافة لخروج الكثير من الحالات، بعد تحسن حالتها الصحية، وتقرر إخضاعها للعزل المنزلى. وارتفعت حالات التعافى من كورونا فى السويس إلى 1034 شخصاً، اليوم، مع تسجيل 26 حالة تعافٍ جديدة، حسب بيان لمديرية الصحة، أشار إلى خضوع 410 مصابين للعلاج فى مستشفيات المحافظة والعزل المنزلى، بينما وصل العدد الإجمالى للإصابات إلى 1579، والوفيات إلى 109، منذ ظهور الفيروس.

وأعلن الدكتور أحمد الطوبجى، مدير الإدارة الصحية فى ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، عن تسجيل 25 إصابة فى المدينة، مناشداً المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية، وكرمت رئاسة مركز ومدينة ميت سلسيل ممرضات المستشفى المركزى، عقب عودتهن من مأمورية التكليف بالعمل فى مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد لمدة أسبوعين، فيما بدأ التكريم بالوقوف دقيقة حداداً على شهداء الطب.

وغادر طفل عمره 10 سنوات قسم العزل فى مستشفى السعديين بالشرقية، أمس، بعد تماثله للشفاء من كورونا، وقال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة، إن الطفل خضع لبروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة على مدار 10 أيام، قبل أن يغادر المستشفى، مع التنبيه على أسرته باستكمال فترة العزل المنزلى.

وكشفت مصادر طبية فى مديرية الصحة بكفر الشيخ، عن تراجع معدلات الإصابة بكورونا فى المحافظة، مع تسجيل 57 حالة إيجابية فقط، أمس، مقارنة بـ106 حالات فى اليوم السابق، مشيرة إلى استمرار توزيع الأدوية ومتابعة حالات المخالطين للمرضى منزلياً.