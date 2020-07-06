رجاء الجداوي عن علاقتها بـ"تحية كاريوكا": صاحبة الفضل في تكوين شخصيتي

عاشت الفنانة رجاء الجداوي بداية حياتها مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، حيث كانت تربطهما علاقة قوية تقوم على أساس الاحترام والحب.

وتحدثت "الجداوي" عن خالتها فى حوار سابق لـ"الوطن"، قائلة، "تحية كاريوكا ليست خالتي فحسب، فهى صاحبة الفضل في تكوين شخصيتي، فقد ربتني منذ كان عمري 3 سنوات، وألحقتني بمدارس أجنبية، وأحضرت لي مُربية أجنبية، وأضفت عليّ الصبغة الأرستقراطية، فكانت تقول لي إن الكذب مفتاح كل الموبقات".

وأضافت، "كذبت عليها مرة واحدة، وكان عمرى حينها 12 عاماً، فكنت فى المدرسة الداخلي أخرج يومَى السبت والأحد من كل شهر، وفى إحدى المرات قالت لى صديقتى سامية إن عيد ميلادها الاثنين، وطلبت منى أن أخبر خالتى بأننى لدىّ إجازة فى السبت والأحد والاثنين، وفعلت ذلك، وبالصدفة قابلت إحدى الراهبات بالمدرسة خالتى وسألتها عن سبب غيابى، فأخبرتها بارتفاع درجة حرارتى".

وتابعت، "جلست معى على مائدة الطعام وقالت لى: انتظرينى فى حجرتك، حيث واجهتنى بما فعلته، وخيّرتنى وقتها بين أمرين، الأول أن أذهب إلى المدرسة وأخبرهم بأننى كاذبة، أو ألا أخرج نهائياً أثناء دراستى حتى ينتهى العام الدراسى، واخترت الحل الثانى، إذ إنها لم تتراجع عن قرارها، وهذه الطريقة فى التربية لم يعد أحد يعمل بها فى الوقت الحالى، الذى انتشرت فيه الشائعات والأخبار الكاذبة التى أصبحت لا حصر لها".