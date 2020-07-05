خالد أبو بكر يشيد بالموقف الفرنسي من الأزمة الليبية: قوي ومشرف جدا

أشاد خالد أبو بكر، بالموقف الفرنسي، حيال الأزمة الليبية، ضد التدخلات التركية، قائلًا: "باريس واقفة موقف قوي جدًا مع الجيش الليبي، وفي صف المواقف المصرية والإماراتية والسعودية".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الموقف الفرنسي من الأزمة الليبية مشرف للغاية وقوي جدًا.

وأضاف "أبو بكر": "سيأتي يوم لمحاكمة السراج، وأتوقع أن يكون هناك دعمًا فرنسيًا بكافة الأشكال في الأزمة الليبية.. فرنسا جزء أساسي وشريك في الأزمة".

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت إنه تم تداول أنباء عن مقتل قائد تركي و6 ضباط آخرين في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية.