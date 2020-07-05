الولايات المتحدة تسلم حكومة السراج قائمة مطالب لتفكيك الميليشيات

أفادت مصادر خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث"، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت قائمة لحكومة السراج المؤقتة في ليبيا، طالبت فيها بتفكيك عدد من الميلشيات الإرهابية.

وأشارت المعلومات إلى أن القائمة الأمريكية حددت للسراج أوامر بتفكيك ميلشيا تعرف باسم "المهدي الحاراتي"، وهي العناصر التي يسهل دخولها من سوريا وتحارب إلى جانب الوفاق، وكذلك ميليشيا ما تعرف بـ"درع ليبيا"، وميلشيات أخرى تابعة لعبد الحكيم بلحاج من بينهم عناصر يقودها طارق درمان.

كما أنذرت أمريكا حكومة السراج بأن هناك شخصيات تقود ميلشيا تحارب في صفوفها، كانت تنتمي للقاعدة في سوريا، وعملت ضمن تنظيمات إرهابية شديدة الخطورة هناك، ونفذت عمليات إرهابية كبرى.

بالمقابل، طلبت "حكومة الوفاق" من الولايات المتحدة، مهلة 45 يوماً لتفكيك عدد من الميلشيات، وأكدت أنها تضع خطة لدمج المجموعات مع بعضها من أجل إنشاء ما أسمتها "قوات مسلحة واحدة".

فيما أشارت المعلومات إلى نية أمريكية بفرض عقوبات على شخصيات ليبية تقود ميلشيات مسلحة بجانب حكومة الوفاق، وتعمل على تسهيل تهريب السلاح إلى البلاد لزعزعة الاستقرار.

وتشمل العقوبات، تجميد أرصدة في الخارج، ووضع تلك الشخصيات على قوائم الإرهاب.

يشار إلى أن تدفق المرتزقة إلى ليبيا ما زال مستمرًا بدعم تركي، حيث ترسل أنقرة هؤلاء للقتال إلى جانب الميلشيات الموالية للسراج في وجه الجيش الليبي، وذلك على الرغم من الإدانات الصادرة من عدة دول، وعلى الرغم من توقيعها اتفاقًا دوليًا في برلين يقضي بعدم التدخل في الشؤون الليبية مطلع العام الحالي.