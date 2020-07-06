ابنة رجاء الجداوي تنهار على الهواء.. وعمرو أديب: أرجوكي متعيطيش

دخلت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، في نوبة من البكاء على الهواء، خلال حديثها عن والدتها الراحلة، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فقاطعها أديب: "أرجوكي متعيطيش"، فردت قائلة: "بعيط من كلامك ومن اللي انت بتعرضه، آخر كلامها معايا كان بتدعي ليك إنت ولميس، أنت كنت سند وأخ وابن ليها".

ورد عليها أديب: "متعرفيش أمك عملت إيه ليا وللناس كلها، كانت تعبانة آخر أيامها واستريحت ومتعبتش حد، كانت قريبة أوي من ربنا وكانت تحرص على العمرة والحج وإخراج الصدقة"، فانهارت أميرة على الهواء: "أنا مش قادرة.. أنا منهارة من كلامك يا عمرو، وكمان منهارة من ارتباط الأطباء بها".

وأوضحت ابنة رجاء الجداوي، أن الأطباء في المستشفى ارتبطوا بها ارتباطًا وثيقًا، "التمريض والأطباء وكل الناس كنت حاسة أنها واحدة من عائلتهم، قعدوا معاها 43 يوم في المستشفى، هما اللي كانوا بيكرموها ويصونوها ويعملوا ليها كل شيء حلو، كانت بتدعي لهم وبتدعي ليك يا عمرو".