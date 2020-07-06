خالد أبو بكر: مفيش أهلاوي في مصر هيعمل دماغ كورة إلا لو الزمالك موجود

تساءل خالد أبو بكر، عن مصير الدوري المصري الممتاز، حال قرار الزمالك بعد استكمال البطولة، قائلًا: "احترت وساعدونى في الوصول لتوقع.. الزمالك هيكمل الدوري ولا لا؟".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، مازحًا: "أنا كأهلاوي أرى أن الدورى من غير الزمالك مالوش طعم، كأهلاوي لو مخدتش الدوري والزمالك بيقاوح على المركز التانى فلن أستمتع بالبطولة، وجود الزمالك أمر مهم عشان لازم حد يطلع في المركز الثاني، دى عادة، وجزء من وجدانا".

وداعب جمهور الزمالك، قائلًا: "مفيش أهلاوي في مصر هيعمل دماغ كورة إلا لو الزمالك موجود، هناك ثوابت، مين هيتغلب، ومين هيطلع المركز الثاني"، مؤكدًا: "جمهور الزمالك جمهور جميل، وأنا كأهلاوي اعتز بالزمالك كفريق كبير، كيف يمكن مشاهدة الدوري المصري بدون مصطفى فتحي وشيكابالا؟".