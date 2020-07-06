"القضاة ميطلبوش".. أبوبكر يكشف حديث السيسي مع الرئيس السابق للمحكمة الدستورية

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق والرئيس الحالي لحزب مستقبل وطن، عقد مؤتمرا يخص رؤساء المحاكم الدستورية في أفريقيا كلها وتماشت مع مناسبة أن مصر رئيس للاتحاد الأفريقي.

وأضاف أبو بكر خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على فضائية "ON": "المستشار عبدالوهاب قال بقول للرئيس السيسى خلال الاجتماع عندي طلب عند سيادتك، فرد الرئيس القضاة ميطلبوش القضاة يأمروا".

وتابع: "المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ممكن يزعل منى إنى طلعت الجملة دى، بس لازم أقولها".

وواصل: "الكلمة دى لازم تحطوها في اعتباركم عشان تعرفوا كيف يرى رئيس الدولة السلطة القضائية في مصر، دى كلمة يفرح بها كل قانونى في مصر، وكنت فخور جدا وأنا أسمع هذه الرواية، وطلب الرئيس السيسى أن يكون هناك اجتماع سنوي لرؤساء المحاكم الإفريقية، وهكذا يرى الرئيس القضاة في مصر".