خالد أبو بكر: السيسي كان يتابع الفنانة رجاء الجداوي

نعى خالد أبو بكر، الفنانة رجاء الجداوي بعد وفاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأكد أن رجاء الجداوي كانت فنانة رائعة، وكل منا له ذكرى وحدوته معها، فهي شعلة نشاط اجتماعي، وكان لديها حلقة اتصالات مصرية عربية قوية جدًا، مضيفًا: "كانت سيدة رائعة، واشتغلنا مع بعض فترة في قناة أوربيت".

وكشف أبو بكر، سرا عن الفنانة الراحلة، قائلًا: "عاوز أذيع سر، كنا في نيويورك في أول زيارة للرئيس السيسي بالأمم المتحدة وكنت أقدم برنامج القاهرة اليوم، والرئيس حينها قال إنه يتابع رجاء الجداوي.. أقول لكم معلومة.. الرئيس قال بتابع الفنانة رجاء الجداوي".