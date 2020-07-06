أستاذ اقتصاد بترولي: عدم وجود منظمة لضبط سوق الغاز وراء تغير الأسعار

قال الدكتور سعيد كامل استاذ اقتصاديات البترول والغاز في كلية الهندسة جامعة السويس، إن سوق الغاز تتميز بالتغيرات الحادة بسبب عدم وجود منظمة عالمية مثل "أوبك" لضبط السوق المفتوحة المتغيرة باستمرار.

وأضاف كامل لـ"الوطن"، أن عدم وجود عامل لضبط السوق يجعل الغاز يتأثر بشدة بالظروف الحالية التي يشهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار إلى أن تأثير ظروف السوق الحالية على الطلب أمرٌ ذو شقين، الأول يتمثل في إمكانية أن يرتفع الطلب على الغاز من خلال زيادة قدرته التنافسية مقارنة بمصادر الوقود الأخرى، والثاني يمكن أن يؤدي النشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري المنخفض إلى تراجع الطلب الأساسي على الغاز ولذلك على الرغم من أن سوق الغاز العالمي سيواجه تحديات على المدى القصير والمتوسط، إلا أن المستقبل على المدى الطويل يبدو أكثر إشراقاً.