أستاذ اقتصاد بترولي: الاستثمار في مجال الغاز الصخري نقلة نوعية للقطاع

قال الدكتور سعيد كامل أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن الاستثمار في مجال الغاز الصخري والخزانات غير التقليدية يعد نقلة نوعية في قطاع البترول، حيث ستتوسع شركات الخدمات مثل شركات خدمات التكسير الهيدروليكي العاملة في مصر (هاليبرتون وشلمبرجير) لتغطية متطلبات تنمية الغاز الصخري والخزانات غير التقليدية، ما سيزيد من فرص العمل المتاحة للشباب في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه تم إثبات وجود طبقات الغاز الصخري الحاملة للغاز الطبيعي في مصر حسب آخر تقرير لوكالة الطاقة الأمريكية، حيث تتواجد تلك الطبقات في الأحواض الترسيبية في أبو الغراديق وشوان مطروح والعلمين ونطرون حيث يقدر كميه الغاز في هذه المنطقة بـ100 تريليون قدم مكعب على مساحة 18 ألف ميل مربع ويقدر كمية الزيت بـ4.5 بليون برميل بترول وتزيد هذه الأرقام بالإنتاج وتطور التكنولوجيا مع الوقت.

وأشار إلى أن مصر تمتلك القدرات العلمية والخبرات العملية في مجال تنمية واستكشاف الغاز الصخري والخزانات غير التقليدية على وجه التحديد كثير من العلماء المصريين في الخارج الذين يستعان بهم في تنمية هذه الحقول واستكشافها وغيرهم من الخبرات الفنية العالمية التي تستطيع بلا شك توفير الدعم الفني إذا ما أرادت مصر دخول عصر الغاز الصخري والخزانات غير التقليدية.

ولفت إلى أنه ومؤخرا اتخذ قطاع البترول خطوات جادة في سبيل تنمية الغاز الصخري والخزانات غير التقليدية عن طريق تدريب مهندسي قطاع البترول على هذا النوع من العمل وتم تعديل نماذج العقود مع الشركاء الأجانب مع الهيئة العامة للبترول لتشجيع وجذب الاستثمار في مجال الغاز الصخري والخزانات غير التقليدية وكافة الخزانات غير التقليدية التي تحتاج رأس مال ضخم في استثمارها إيمانا من قطاع البترول بضرورة دخول مصر الحتمي في هذا المجال عاجلا أم آجلا.