ابنة رجاء الجداوي: "الدكتور مقدرش يقولي إنها ماتت وعرفت من صوته"

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، كواليس الساعات الأخيرة في وفاة والدتها: "كلموني الصبح بدري الطبيب مقدرش يقلي عن الخبر لأن كل المستشفى حبوها أوي، عاوزة أشكر الناس المحترمين دول ماخلوهاش عاوزة اي حاجة على مدار 43 يوم".

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن الطبيب هاتفها في تمام الخامسة والنصف فجرًا ولم يستطع أن يخبرها وعرفت من نبرة صوته فرددت عليه: "البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون، وعندما وصلت المستشفى وجدت كافة الإجراءات إنتهت واستأذنوني في إقامة الصلاة عليها لأنهم عاشروها وحبوها والمسحة الأخيرة التي أجريت لها أثبتت استمرار إيجابية تحاليلها".

وحول طبيعة علاقتها بوالدتها قالت: "أمي كانت صديقتي طول حياتي بس لما كبرت في السن حسيت إنها بنتي وكنت بتعامل معاها كده".

وأشارت، إلى أن حياتها بعد ترك عملها اصبحت والدها ووالدتها وإبنتها فقط: "أنا كنت مسؤولة عنها في كل شيء إحنا كنا مرتبطين اوي بنفطر وبنتغدى سوى، وأمي سابت لي حب الناس والاخلاق ونفت تركها اية وصية".

في سياق متصل، قالت أميرة مختار إن والدتها الراحلة كانت سعيدة جداً بمسلسل لعبة النسيان، حيث ارتأت فيه اختلافًا كبيرًا عن أدوارها السابقة، وأكسبها بهجة كبيرة خلال العام الجاري.

وأضافت "مختار": "وإحساسها ده انعكس علينا في البيت"، قائلة "كنت أقلها يا ماما كورونا كانت ترد وتقول نحمد ربنا إن فيه شغل والمكتوب هنشوفه وللأسف قد كان".

وتابعت، أن حفيدتها رضوى كانت صديقة لجدتها الراحلة: "كانوا أصحاب أوي وعاشت مع جدتها أكتر ما أنا قعدت وأحاديثهم كانت بتطول لساعتين وتلاتة وتعلمت منها كتير خاصة في حظر التجوال".