عاجل.. مصادر ليبية: قصف جديد يطال قاعدة الوطية الخاضعة للاحتلال التركي

قالت مصادر بالجيش الوطني الليبي لـ"الوطن"، إن قصفا استهدف منذ قليل قاعدة الوطية الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي وهو القصف الذي يأتي للمرة الثانية خلال نحو 24 ساعة.

ولاقى الاحتلال التركي في ليبيا ضربة موجعة فجر أمس، بتدمير أنظمة دفاع جوية كانت تركيا ثبتتها الخميس الماضي بقاعدة "الوطية"، ذات الأهمية الاستراتيجية، في ضربات تحمل كثير من الدلالات السياسية قبل أن تكون عسكرية.

واستهدفت الضربات الجوية رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش، ليتم تدمير المنظومة التركية، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.

وقالت مصادر، إن الغارات أدت إلى مقتل 6 ضباط أتراك وقائد عسكري تركي وعدد من الجرحى.