رجاء الجداوي.. تاريخ حافل ووداع لائق (فيديو)

مظاهرة حب كبير خاضها الفنانون والجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي توفيت صباح أمس، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عُرض في شهر رمضان 2020، حيث بقيت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يومًا، وأجرت 3 مسحات تبينت إيجابيتها.

عاشت رجاء الجداوي، نجمة لامعة في سماء الفن، تقدم العديد من الأعمال الفنية، من أفلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية ومسرحيات، لتظل علامة بارزة في تاريخ الفن، وبصمات راسخة في أذهان جمهورها، يمتد أثرها طويلًا حتى عقب وفاتها.

الأمر بدأ عقب إعلان وفاتها داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، شهدت قبل قيام عدد من الأطباء والعاملين فيها بأداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة، بعد انتهاء غُسلها وتكفينها وفقًا للإجراءات التي حددتها وزارة الصحة للمتوفى المصاب بالفيروس.

وتداول رواد السوشيال ميديا، صورًا لأميرة ابنة "الجداوي" في أثناء انتظارها أمام المستشفى، وخروج جثمان والدتها تمهيدا لنقله إلى القاهرة ودفنه في مقابر الأسرة بالبساتين.

في الوقت الذي كان فيه الجثمان في طريقه إلى القاهرة، كانت الاستعدادات داخل المدفن تتم على قدم وساق، بفتح القبر وتجهيزه، إلى جانب تجهيز الفراشة.

كيس أسود، وتابوت معدني، ولافتة كتب عليها "احذر خطر الإصابة بالعدوى".. شكّل كل ذلك ملامح أولية لمراسم جنازة رجاء الجداوي، لتُدفن بحسب الإجراءات الوقائية.

كاميرا "الوطن" رصدت ملامح الجنازة التي راعت كافة الإجراءات الاحترازية وقت دفنها الفنانة في مثواها الأخير في مدافن أسرتها بمنطقة البساتين بالقاهرة، حفاظًا على سلامة الحضور والقائمين بعملية الغسل والدفن، لذلك كُلف الطب الوقائي بدفن الفنانة رجاء الجداوي بعد وفاتها بالوباء التاجي.

حظ الفنانة الراحلة كما كان قبل وفاتها جيدًا بحب جمهورها وأعمالها الناجحة، جاء كذلك أيضًا عقب وفاتها، بعد أن تمت صلاة الجنازة عليها مرتين، وذلك حينما صمم المشيعون على أداء الصلاة على المقابر للمرة الثانية.

وعلى الرغم من انتشار جائحة كورونا، ذخرت الجنازة بعدد من الفنانين، مثل الفنانة شيماء سيف، المنتج محمد كارتر، الفنان سامح الصريطي، والفنان محمد الشقنقيري والفنانة فيفي عبده وإلهام شاهين وبوسي شلبي ومنير مكرم، والفنان أشرف زكي، والمذيعة بوسي شلبي، المذيعة مفيدة شيحة.

وداع رجاء الجداوي لم يكن سهلًا على الوسط الفني، وبرغم مرضها في الآونة الأخيرة، إلا أن صدمة موتها كانت مفجعة، ونعاها عدد كبير من الفنانين، منهم الفنانة إلهام شاهين التي نشرت صورة برفقة الفنانة الراحلة عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، وعلقت قائلة، "أنعي بكل الأسى والحزن صديقتي وحبيبتي التى كنت أشعر معها بحضن أمي.. الجميلة إنسانيًا وفنيًا".

وأضافت، "الراقية المحترمة المهذبة الطيبة النقيه رجاء الجداوي التى أحبت كل الناس، وحزن عليها كل الناس.. الغاليه جدًا جدًا التي لن ننساها أبدًا، وسنفتقدها جدًا.. حبيبتي رجاء.. ستعيش في قلوبنا للأبد.. ربنا يتغمدها برحمته ويجعل مثواها الجنه يارب".

وقال عادل إمام: "لو حبينا نلاقي سيدة تعبر عن مصر، فهي رجاء الجداوي، شكلا وموضوعًا وحياتيًا، دي أفضل نموذج للسيدة المصرية، ودي فخر لينا، مثقفة، دمها خفيف، ممثلة متميزة في أدوار كتير جدا، عملت كل الأدوار، صحيح مدخلتش معهد فنون مسرحية ولا حاجة، بس مينفعش تكون إلا أنها ممثل".

كما نشر الفنان صلاح عبد الله صور تجمعه بـ"الجداوي"، عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وعلق عليها قائلًا، "رجاء ماتت فيا (أنتم).. هل ستقارنون كيف ماتت مع موت شخص آخر؟!.. وهل ستحسدونها على السرير اللي ماتت عليه؟!.. والمدفن اللي هتبات فيه؟!.. أم سيكون الختام للغل والغباء الفاتحة والدعاء".

وأضاف، "فيا أيتها القلوب الصالحة المتسامحة الراضية الطيبة البيضاء.. أسألكم بل أرجوكم الفاتحة والدعاء لـرجاء الجداوي".

وكتب الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الله يرحمك يا حبيبتي.. ألذ وأطيب وأجدع واحدة في الدنيا.. مش هتتعوضي.. نتقابل قريب".

أما الفنان هاني رمزي فكتب على "إنستجرام"، "مع السلامة يا جوجو.. ربنا يرحمك.. والله ما أقدر أقول بحبك قد إيه.. ربنا يصبرنا على فراقك.. عزائى لكل بيت مصري وعربي ولكل محبينك ولكل الفنانين".

ونشرت نهال نور صورة لها عبر "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة، "إنا لله وإنا اليه راجعون من أطيب وأرقى الناس اللي اتعاملت معاها.. ربنا يرحمها ويغفرلها ويحسن إليها ويسكنها فسيح جناته دعواتكم".