السكة الحديد: عقدنا صفقة لتوريد عربات قطارات بمليار و16 مليون يورو

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر، إنّه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وهو يولي وزارة النقل ومرفق السكة الحديد أهمية خاصة بالنسبة لعملية تطوير قطاعات هيئة السكة الحديد، سواء من الوحدات المتحركة "الجرارات، العربات، البنية الأساسية، وتجديد السكك وتطوير الإشارات ومنظومة المزلقانات، والمحطات والعنصر البشري".

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ هناك صفقات كثيرة جرى التعاقد عليها في هذا الإطار سواء بالنسبة للجرارات، العربات، فضلا عن توريد 110 جرارات من شركة جنرال الأمريكية وإعادة تأهيل 81 جرارا، وعقد توريد قطع غيار وصيانة ودعم فني لمدة 15 سنة، بإجمالي 602 مليون دولار، وهذا جزء بسيط من إجمالي التكلفة التي تبلغ 86 مليار جنيه.

وتابع أنّه خلال العامين المقبلين، يتم استكمال خطة التطوير، وجرى توريد 70 جرارا حتى الآن، والأسبوع الماضي جرى استقبال 22 عربة ركاب درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية من شركة ترانسماش الروسية المجارية، من أصل 1300 عربة، وهو أكبر عقد توريد عربات في تاريخ السكة الحديد بإجمالي مليار و16 مليون يورو.

وأكد أنّ الأيام المقبلة تشهد توريد 10 عربات روسية أخرى، ثم تتوالي الدفعات شهريا بعد ذلك لتطوير أسطول ركاب قطارات السكة الحديد، مشيرا إلى أنّه في عام 2018 كان هناك اجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس شركة ترانسماش الروسية المجارية، ووجه بأن تكون هناك عربات درجة ثالثة بدرجة أكبر من الـ1300 عربة ذات التهوية الديناميكية.

ولفت إلى أنّه خلال المناسبات الدينية والوطنية يكون هناك استعداد كامل بالنسبة لتشغيل قطارات وعربات إضافية وتشغيل الأسطول بكامل طاقته، وخلال المرحلة الحالية بسبب فيروس كورونا هناك خطة عدم ازدحام في القطارات لتجنب العدوى، وجرى اتخاذ إجراءات احترازية يتم العمل عليها سواء من ناحية التعقيم والتطهير وزيادة عدد العربات لتتواكب مع عدم وجود زحام في القطارات.