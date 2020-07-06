ونحب تاني ليه وتيتة رهيبة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "بدون عنوان" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "الوتر" الساعة 8 مساء، وفيلم "تيتة رهيبة" الساعة 10 مساء، وفيلم "ولاد البلد" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "ولا عزاء للسيدات" الساعة 4 عصرا، وفيلم "عايشين للحب" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "الإخوة الغرباء" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم In Her Shoes الساعة 3:30 عصرا، وفيلم While We're Young الساعة 6 مساء، وفيلم Mother's Day الساعة 8 مساء، وفيلم Home Again الساعة 10 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"الشهد والدموع" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "في اللا لا لاند" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"حجر جهنم" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "فلانتينو" الساعة 11 مساءً، و"ونوس" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "حلم الجنوبي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة MBC مصر

عرض برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" الساعة 10 مساء.

قناة DMC

عرض برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس الساعة 11 مساء.