بلاغ يتهم الإرهابي الهارب وجدي غنيم بالتحريض على الجيش والشرطة

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 22642 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ضد الإرهابي وجدي غنيم الهارب حاليا بإمارة قطر، اتهمه فيه بالتحريض ضد القوات المسلحة والشرطة والانتماء لجماعة إرهابية، وتهديد الأمن القومي المصري.

واستند محمود في بلاغه المقدم للنائب العام، بالفيديوهات التي يبثها الإرهابي وجدي غنيم عبر صفحته الشخصية والمواقع الإخبارية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي يحرض فيها على استهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة وارتكاب الأعمال الإرهابية ضدهم.

ولفت إلى أنّ الإرهابي الهارب وجدي غنيم الذي يقيم في قطر إقامة كاملة ويتلقى تمويلات نقدية بصفة دورية ومنتظمة من المخابرات القطرية، وبتكليف من قيادات التنظيم الإرهابي الإخواني الدولي، ينشر الفيديوهات المحرضة على قتل أفراد الجيش والشرطة تنفيذا للتعليمات التي يتلقاها من الجهات المعادية للدولة المصرية.

وأوضح أنّ الإرهابي الهارب من الكوادر الإرهابية التي تعتمد عليها الجماعة الإرهابية لتنفيذ مخططها العدائي ضد الدولة ومؤسساتها، وتهديد أمنها القومي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وتابع محمود أنّ وجدي غنيم ارتكب عدة جرائم من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة ضد الدولة المصرية والمصريين، وهي منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية والتحريض على سفك دماء المصريين وإثارة الفزع والرعب ونشر الفوضى والاضطرابات، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد الأمن القومي المصري، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للإرهابي وجدي غنيم، لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، ووضع اسم وجدي غنيم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم الإرهابي الهارب وجدي غنيم على قائمة النشرة الحمراء، للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.