شرم الشيخ تستقبل 1500 سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي صباح اليوم، طائرتين من أوكرانيا على متنهما ٢٨٠ سائحًا، ومن المقرر أن يستقبل ثلاث رحلات يومية من مختلف الدول.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ"الوطن"، إن إجمالي السياح الوافدين إلى شرم الشيخ منذ انطلاق رحلات الطيران في بداية هذا الشهر ١٥٠٠ سائح من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن نائبة وزير السياحة زارت فنادق شرم الشيخ الخميس الماضي، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تنفذها المنشآت السياحية والتقت مجموعة من السياح، والذين عبروا عن سعادتهم بالإجراءات الاحترازية منذ هبوط الطائرة وحتي دخولهم الفندق، موضحًا أن انطلاق الرحلات الدولية إلى شرم الشيخ يؤكد أن مدينة السلام تنفذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.